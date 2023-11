Phileine (11) is de nieuwe kinderburgemeester: "Ik heb er heel veel zin in"

Druk bezig met de citotoetsen, om vervolgens door te gaan naar de raadszaal in de Stopera. Dat is hoe een dag er nu uitziet voor Phileine (11). Zij mag namelijk dit schooljaar de rol vervullen als kinderburgemeester van de stad.

AT5

Phileine was met een vriendin aan het spelen, toen ze erachter kwam dat Amsterdam een kinderburgemeester heeft. "Toen ik dat hoorde, wilde ik me meteen opgeven." De directeur van haar basisschool, de Kleine Reus in het centrum van de stad, mailde een brief hoe dat kon. "Ik heb een filmpje opgestuurd en uiteindelijk mocht ik kennis maken met de andere kinderen van de kinderraad." Afgelopen dinsdag is ze, samen met de kinderraad, door wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) geïnstalleerd in de Stopera.

Ambities De onderwerpen die Phileine met de kinderraad het komende jaar gaat bespreken, zijn armoede en afval. "Nederland is echt een rijk land, dat geld moet echt beter verdeeld worden", aldus de kersverse kinderburgemeester. Daarnaast vindt ze dat het afvalprobleem in de stad ook opgelost moet worden. "Amsterdam is een prachtige stad met alle grachten, zonde dat al het afval er ligt."

Zondag zal Phileine aanwezig zijn bij de intocht in Amsterdam. Het is haar eerste publieke optreden als kinderburgemeester. Ze zal, samen met Femke Halsema, de Sint opwachten bij het stadhuis. "Ik heb de burgemeester nog niet ontmoet. Ik heb heel veel zin om haar te ontmoeten. Ze doet veel goede dingen in de stad", vertelt ze.

Kinderburgemeester Sinds november 2019 hebben we in de stad een kinderburgemeester. Ieder schooljaar wordt er door de kinderraad zelf een kinderburgemeester gekozen. Deze kinderraad bestaat uit zestien kinderen uit alle stadsdelen. Het doel van de kinderraad en -burgemeester is dat kinderen meer betrokken worden bij de democratie en besluitvorming. De kinderburgemeester heeft verschillende taken in het jaar, zoals bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas. .