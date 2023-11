Ophalen ov-fiets niet mogelijk door storing NS

Het is op dit moment niet mogelijk om een ov-fiets te huren. Dat komt door een storing.

Volgens de NS gaat het om een storing in het systeem waarmee het vervoerbedrijf de fietsen in- en uitcheckt. Het inleveren van een ov-fiets is wel mogelijk.

"We vinden het heel vervelend voor reizigers en werken hard aan een oplossing", stelt de NS. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing verholpen wordt.

De ov-fietsen kunnen normaal gesproken uit bijvoorbeeld de nieuwe grote ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein gehaald worden. Volgens een omstander stonden er vanmorgen 'boze mensen'. "Niet veel, want wachten heeft geen zin. Maar de een na de ander."

Ook bij andere stations en in andere gemeentes kunnen geen ov-fietsen gehuurd worden.