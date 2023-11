Stad nl Koe wordt uitgelaten op Herengracht: "Ik breng het platteland naar de stad"

Het was een gek gezicht: een koe in het hartje van Amsterdam. De Friese Siebren Ringh liep met koe Siebrich over de brug die de Herengracht en de Reguliersgracht met elkaar verbindt. "Het platteland is niet gek, de stad is niet gek, maar voeg je het samen dan is het raar en schrikken mensen ervan", vertelt Ringh.

Door met een koe over de Amsterdams grachten te lopen moet de kloof tussen platteland en stad zichtbaar worden. Volgens Ringh neemt polarisatie alleen maar toe. Er is onbegrip tussen verschillende groepen, waardoor spanning ontstaat. "Op afstand vinden we van alles van elkaar". De actie moet verbinding creëren en de spanning in de samenleving wegnemen. Volgens Ringh moeten we elkaar vaker opzoeken en in de ogen kijken om te zien dat we allemaal hetzelfde zijn. De koe Siebrich staat symbool voor het platteland en moet ervoor zorgen dat Amsterdammers naar het platteland gaan. Door met een koe door de stad te lopen lokt de Fries reacties uit van voorbijgangers. "Als een koe naar Amsterdam kan komen, kunnen mensen dat andersom ook naar het platteland". Met deze eenmalige actie wil Ringh ervoor zorgen dat elke Amsterdammer minstens één koe in zijn leven ziet.

Quote "Als een koe naar Amsterdam kan komen, kunnen mensen dat andersom ook naar het platteland" Siebren Ringh

Om de actie in goede banen te leiden en zo verantwoord mogelijk om te gaan met de koe, heeft hij een advocaat, veearts en boer meegenomen. Samen zorgen zij voor een veilige omgeving. Ook konden voorbijgangers met de koe op de foto en dat gebeurde veelvuldig. Zelfs een handhaver, die even kwam kijken of alles wel goed ging, maakte een kiekje met de koe. Deze foto's worden uiteindelijk geëxposeerd in het Fries Landbouwmuseum.