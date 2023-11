Amsterdammer en Amstelvener aangehouden bij groot onderzoek naar plofkraken in Duitsland

Bij een groot internationaal onderzoek naar plofkraken in Duitsland heeft de politie onder meer een Amsterdammer en een Amstelvener aangehouden. Het zijn twee van in totaal acht verdachten die zijn opgepakt.

De verdachten zijn tussen de 19 en 27 jaar oud. Ze zouden onderdeel zijn van een bende die meerdere plofkraken in Duitsland pleegde. Eén van de verdachten wordt gezien als het vermoedelijke meesterbrein. De Duitse autoriteiten hebben om uitlevering gevraagd.

Volgens de politie plegen Nederlandse criminelen steeds vaker plofkraken in Duitsland. Dat zou onder meer komen omdat geldautomaten in Nederland beter beveiligd zijn.

Inval

De woninginval van gister in de Fideliolaan in Amstelveen, waarbij de politie een explosief vond, was ook onderdeel van het onderzoek. Daarbij werd al één verdachte aangehouden. In totaal viel de politie 22 verschillende woningen in Noord-Holland binnen. Bij die invallen zijn 100 duizend euro aan contant geld, vijf voertuigen en luxegoederen zoals horloges en juwelen in beslag genomen.

Volgens de politie rijden de criminelen die een plofkraak plegen vaak met hoge snelheden over de openbare weg om uit handen te blijven van de politie. "Daarnaast handelen ze uiterst risicovol en gewetenloos. Dat blijkt onder meer uit de toepassing van zware explosieven bij het opblazen van de geldautomaten."