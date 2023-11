Podcast A'muze: kunstenaar Jan Hoek en zijn inspiratiebron sekswerker Levi Jacobs

Een grote interesse in 'de ander' overheerst in het werk van de Amsterdamse kunstenaar, fotograaf en schrijver Jan Hoek. In zijn universum zijn de ‘normale’ mensen de vreemdelingen en de buitenstaanders de 'funky heersers van deze planeet'. Toen Jan voor deze aflevering van A'muze werd gevraag naar zijn muze, hoefde hij niet lang na te denken: de kunstenaar en sekswerker Levi Jacobs.

Jan Hoek (links) en Levi Jacobs - David Djuly

Jan Hoek: "Voor mij behoort Levi tot een hele nieuwe, jonge generatie die meer fluïde en vrijer is qua gender, maar ook qua denken over seks en wat dat betekent. Ik heb ook het gevoel dat de nieuwe generatie veel meer opties ziet hoe je sekswerk kunt beleven." In deze uitzending hoor je hoe Levi en Jan elkaar ontmoet hebben en hoe sekswerk en queerness de twee verbinden.

A’muze is een co-productie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de Publieke Omroep Amsterdam ter ere van het 50-jarig bestaan van het AFK, opgenomen in Medialab Osdorp. Amsterdamse makers vertellen welke Amsterdamse muze ze inspireert.