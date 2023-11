Uit dashcambeelden blijkt: zo gevaarlijk was de spookrijder op A10

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Doordat deze automobilist net op tijd naar rechts stuurt weet hij of zij een frontale botsing nog maar net te voorkomen. Ook komt lijkt het erop dat er net geen botsing komt met de auto ernaast.

Aanrijding

Andere automobilisten wisten de spookrijder wel te ontwijken, maar raakten daardoor wel andere auto's. Een van de auto's die betrokken was bij een aanrijding is ook op de beelden te zien.

Afgelopen woensdag zei een politiewoordvoerder al tegen AT5 dat er in totaal drie ongevallen door de spookrijder plaats hebben gevonden. Een getuige van een van die ongelukken noemde het zien van de spookrijder onwerkelijk en angstaanjagend.

Klemgereden

Rijkswaterstaat heeft later rode kruizen boven de linkerrijstrook en de rijstrook daarnaast laten plaatsen. Een agent in een politiewagen heeft daarna in dezelfde richting meegereden en de spookrijder klemgereden.

De spookrijder heeft haar rijbewijs in moeten leveren. Een politiewoordvoerder wilde niet zeggen waarom ze in tegengestelde richting reed en waarom ze dat zo lang deed, omdat de politie nooit uitlatingen doet over verklaringen van verdachten.