Zware explosie in trapportaal aan Blancefloorstraat, politie zoekt getuigen

Aan de Blancefloorstraat in West heeft gisterenavond een zware explosie in een trapportaal plaatsgevonden. Daardoor is er veel schade ontstaan: een deel van het plafond is door de knal naar beneden gekomen. Daarnaast raakten meerdere muren en de voordeur beschadigd. "Een levensgevaarlijke situatie, waarbij gelukkig niemand gewond is geraakt", aldus de politie.