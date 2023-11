Zo helpt Instagram-account Represent Jezelf jongeren om hun politieke stem te laten horen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag is Younes Douari intensief bezig met politiek. Het Instagram door hem opgerichte Instagram-account Represent Jezelf heeft inmiddels bijna dertienduizend volgers. In korte video's probeert hij samen met zijn team van vrijwilligers, jongeren uit te leggen wat in de politiek gebeurt.

Je kunt de video's zien als politieke duiding, maar dan in een nieuw jasje. En dan komen er teksten langs als "Aii, ik ben yusu" of "Partijen willen biggie worden". Represent Jezelf richt zich op jongeren met een migratieachtergrond. Dat is volgens hen de grootste groep die niet stemt.

Quote "Ik vind als je de optie hebt, moet je stemmen" Jongere op straat

En dat is zonde, stelt oprichter Younes: "Zo worden ze niet gerepresent in de politiek." In de keuze van de onderwerpen zie je volgens Younes ook terug dat ze zich richten op deze groep. Onderwerpen die spelen in deze gemeenschappen worden uitgelicht, zoals het woningtekort en de stijgende leefkosten. Toch is het belangrijkste onderwerp volgens Younes het conflict tussen Israël en Hamas. "Voor 60 procent van de mensen binnen onze gemeenschap is het standpunt van de partij over het conflict, bepalend voor hun stem." Oproep Als alle jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud gaan stemmen, zijn ze goed voor zo'n 39 zetels in de Tweede Kamer: bijna een derde dus. Des te belangrijker om te stemmen, zeggen ook jongeren op straat. "Ik vind als je de optie hebt, moet je stemmen. Je hebt een mening, neem ik aan." Volgens de meeste jongeren die we spreken zou de politiek er heel anders uit zien als iedereen met stemrecht zou stemmen. Daarom roept Younes op om te gaan stemmen. "Woensdag is de kans voor jongeren om hun stem te laten horen voor thema's die ze zelf belangrijk vinden. Daarom zeggen wij tegen hun: stem en represent jezelf".