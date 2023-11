Man (33) krijgt zes maanden gevangenisstraf voor carjacking politie- en personenauto

Een 33-jarige man is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, omdat hij op 8 april 2020 in Zuidoost onder bedreiging van een mes een (onopvallende) dienstauto van de politie stal. Op dezelfde dag stal de man ook een andere auto, waarbij hij de eigenaar in het gezicht sloeg. "Uit psychiatrisch onderzoek bleek dat de 33-jarige man zeer waarschijnlijk psychotisch was toen hij de daden pleegde", aldus de rechtbank.

Een politiefunctionaris zat die middag tussen 13.30 en 14.00 uur in burger gekleed in zijn geparkeerde auto, een onopvallend dienstvoertuig, toen het portier aan de bestuurderszijde werd opengetrokken. "De man die het portier opentrok, riep 'auto, ik wil je auto' en had daarbij, aldus aangever, een mes vast dat hij op hem gericht hield", schrijft de rechtbank.

Toen de verdachte wilde wegrijden, viel de motor uit. De politiefunctionaris besloot aan de bestuurderszijde opnieuw het portier te openen en zich kenbaar te maken als politieagent en hield daarbij een vuurwapen op de man gericht. "Uiteindelijk stapte de man uit, waarna hij met een mes in zijn hand richting van de aangever gelopen is. Daarbij heeft hij het mes met eens stekende beweging in de richting van de aangever gemaakt. Uiteindelijk is de man opnieuw ingestapt en weggereden", schrijft de rechtbank.

Beschoten

De verdachte werd bij zijn aanhouding beschoten en in zijn hoofd geraakt. De in zijn hoofd terechtgekomen kogel moest operatief verwijderd worden. De rechtbank verklaart de verdachte - door deze actie in combinatie met 'een zeer waarschijnlijk psychose' - verminderd toerekeningsvatbaar. "Omdat hij 332 dagen in voorarrest heeft gezeten, heeft hij zijn straf al uitgezeten."

"In de gestolen auto is vervolgens ook een mes onder de bijrijdersstoel aangetroffen met op het lemmet en het heft daarvan DNA van verdachte", aldus de rechtbank. Ook is op een op Dumpert geplaatste video 'duidelijk te zien dat verdachte met zijn arm een beweging naar boven en beneden maakt met in zijn hand een voorwerp'. Rechtbank: "Over de vraag of verdachte de auto van aangever al dan niet heeft gestolen bestaat geen discussie: verdachte heeft bekend dit te hebben gedaan."