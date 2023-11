23-jarige man krijgt celstraf- en taakstraf voor oplichten hoogbejaarde slachtoffers

Een 23-jarige man is veroordeeld tot negentien maanden gevangenisstraf waarvan twaalf maanden voorwaardelijk, omdat hij zich in 2022 in samen met anderen hoogbejaarde, kwetsbare slachtoffers heeft opgelicht. Hij deed zich samen met anderen voor als politie- of bankmedewerkers en probeerden zo bankpassen en andere kostbare spullen te stelen.

Eén ander was de ‘ophaler’, die naar de woning ging om de sieraden en pas op te halen. Hij deed alsof hij van de politie was. De ophaler werd gebracht en gehaald door de ‘bestuurder’. Wanneer de groep de pas en pincode eenmaal hadden, werd er geld van de rekening opgenomen door de ‘pinner’. Daarnaast zou er volgens de verdachte ook nog een ‘connector’ zijn, die kennelijk de oplichting coördineerde en die meerdere daders aanstuurde.

De 23-jarige man en zijn mededaders hadden een uitgekiend plan om hun slachtoffers geld en kostbare spullen afhandig te maken. Eén van hen was de ‘beller’, die belde het slachtoffer en deed zich voor als iemand van de bank of de politie en probeerde op die manier de pincode van het slachtoffer te ontfutselen en spoorde het slachtoffer aan om sieraden en de pinpas klaar te leggen.

De 23-jarige was op op 12 september 2022 degene die de sieraden en de pinpas bij een slachtoffer, een oudere mevrouw, ging ophalen. Hij gaf haar een valse naam en zei dat hij spullen kwam ophalen. De mevrouw zei dat hij zelf de sieraden moest pakken, maar de man kon ze niet vinden. Toevallig kwamen op dat moment de dochter en de kleinzoon van het slachtoffer de woning binnen. De man ging er snel vandoor, zonder de sieraden en pinpas. Maar hij wist wel een portemonnee, laptop, cameralenzen, cameratas, camera, zonnebril, horloge, telefoon en koptelefoon mee te nemen die van de zoon van de mevrouw waren.

Het slachtoffer had haar portemonnee nog open op tafel liggen en in de kamer lag ook een briefje met daarop de pincode van een betaalpas. De vrouw zei tegen haar dochter dat ze iemand van de bank aan de lijn had. De dochter nam daarop het telefoongesprek over. De man zei dat hij van de politie was en dat ze moest gaan kijken ‘of de sieraden er nog waren’. Toen drong het door dat ze een oplichter aan de telefoon had.

Korte tijd later, op 14 en 15 september, haalde de bende opnieuw hetzelfde trucje uit. Dit keer werden er sieraden en pinpassen gestolen. "Uiterst pijnlijk is dat de sieraden van één van de slachtoffers afkomstig waren van haar overleden zoon", aldus de rechter. Ook nam de man met een gestolen creditcard en pincode geld op en kocht met andere gestolen passen luxegoederen.

Straf

Uit het strafblad van de veroordeelde man blijkt dat hij eerder is veroordeeld tot jeugddetentie in verband met straatroven en vuurwapenbezit. Ook heeft hij een persoonlijkheidsstoornis, ADHD en een cannabisverslaving. De rechtbank neemt het advies over om hem verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. De 23-jarige krijgt naast zeven maanden cel en taakstraf bijzondere voorwaarden opgelegd, waaronder een verplicht reclasseringscontact, een gedragsinterventie, huisarrest met enkelband, begeleid wonen, ambulante begeleiding en een alcohol- en drugsverbod.