Opmeer doet het zelf: gemeente verhuurt woningen direct aan inwoners

Nu de woningbouw in de hele provincie in het slop zit en woningcorporaties grote moeite hebben om voldoende sociale huurwoningen te bouwen, valt er één gemeente op. De West-Friese gemeente Opmeer heeft nog een eigen woningbedrijf en verhuurt sociale huurwoningen direct aan hun inwoners. Een unieke situatie, die bijna nergens in Nederland nog zo voorkomt. Terwijl het juist zo goed werkt, zegt wethouder Herman ter Veen.

Magda Dam (72) huurt al 25 jaar een appartement van de gemeente Opmeer, vertelt ze in haar woonkamer. Ze woont al zo lang in de bovenwoning, dat het voelt als haar ‘eigen huis’. Het appartement is ruim, de buren zijn ‘vaak vriendelijk’ en het huis wordt goed onderhouden. En als er wat aan de hand is, zoals die keer dat de buurman ‘drugs verkocht op de stoep’, dan lost de gemeente het op. “Het is heel kleinschalig, voor de gemeente ben ik geen nummer zoveel. Als ik iets nodig heb, dan loop ik zo naar het gemeentehuis.”

Het woningbedrijf blijft

Opmeer, een kleine plattelandsgemeente in West-Friesland, is één van de laatste Nederlandse gemeenten met een eigen woningbedrijf. Alleen in Koggenland, Voorne, Renswoude en Ameland verhuurt de gemeente nog rechtstreeks aan hun inwoners. De meeste Nederlandse gemeentes deden hun woningen in de vorige eeuw al van de hand en of brachten ze onder in een woningcorporatie.

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen draait het woningbedrijf daarentegen op volle toeren. Wenen heeft geen last van problemen zoals explosief stijgende woonlasten en middeninkomens die noodgedwongen de stad verlaten. En dat komt, onder meer, doordat de Weense overheid een stevige vinger in de pap heeft op de huurmarkt. Bijna een kwart van alle huizen is in beheer van de gemeente.