Kater gevonden in dichtgeplakte kattenbak in Osdorp: "Een dier is geen gebruiksvoorwerp"

Op de Willinklaan in Osdorp heeft de Dierenambulance Amsterdam vorige week een gedumpte kater gevonden. Het dier werd in een dichtgeplakte kattenbak met twee plastic tassen aangetroffen op een parkeerplaats. "Hij zat in een kattenbak met kattengrit en dat was schoon, daaruit kunnen we opmaken dat hij er niet heel lang in zat", vertelt Eelco Miedema van de Dierenambulance Amsterdam aan AT5.

De kater was niet gechipt en daarom is het lastig te achterhalen wie de voormalige baasjes zijn. "Dit is een misdrijf en daarom melden wij dit soort dingen ook echt bij de politie, dan is het aan hun wat ze eraan doen."

Op de parkeerplaats staat de kattenbak goed in het zicht. "De collega die de kattenbak aantrof, gaf aan dat deze echt midden op het parkeerterrein stond, het was dus echt bedoeld om gevonden te worden", aldus Miedema.

Dierenambulance Amsterdam ziet zulke voorvallen helaas vaker. "Dit keer zaten er wel gaten in de kattenbak om adem te halen, maar we zien het ook wel eens dat ze in een dichtgeplakte vuilniszak zitten, in die gevallen is het vaak dan ook te laat."

Asiel

Daarnaast benadrukt Miedema dat 'de eerste stap toch echt is naar het lokale asiel te gaan'. "Zoek in eerste instantie hulp, kijk in je eigen netwerk of er iemand is die hem kan overnemen, of zoek hulp bij een asiel. Een dier is geen gebruiksvoorwerp, maar een levend wezen."

Daarnaast is het belangrijk dat mensen van tevoren bedenken wat er bij het aanschaffen van een dier komt kijken. "Een kat aanschaffen is niet zo moeilijk, maar je moet er ook voor zorgen en dat kost geld en tijd."