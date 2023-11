Haarlemmerweg afgezet vanwege lek in drinkwaterleiding: "Chaos"

Een omstander laat weten dat verkeer via omliggende straten moet omrijden, iets dat ook te zien is op een foto op Twitter. "Een sinkhole? Er staat een Waternet-autootje bij. Volledig afgezet." De twitteraar die in de file stond sprak van 'chaos'.

Een woordvoerder van Waternet laat weten dat er vorige week een lek in een grote drinkwaterleiding is ontdekt. Dat lek kon niet meteen worden gedicht, maar de aannemer is vanmorgen aan de slag gegaan.

Ze begrijpt dat het werk tot 'behoorlijke verkeershinder' leidt. Volgens de woordvoerder zijn er tussen 07.00 uur en 19.00 uur wel verkeersregelaars aan het werk en is er een omleiding ingesteld.

Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden afgerond zijn. "We doen er alles aan om het zo snel te doen, want we snappen dat het hinder oplevert."