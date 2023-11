Politie zoekt verdachten poging overval Admiraal De Ruijterweg

Twee mannen hebben vanavond geprobeerd een tabakszaak aan de Admiraal De Ruijterweg in West te overvallen. Ze zijn zonder buit gevlucht.

De overvallers kwamen de zaak rond 21.00 uur binnen. Het is nog niet duidelijk waarom het bij een poging bleef, maar een woordvoerder van de politie zegt wel dat er in ieder geval niemand gewond is geraakt.

Agenten zoeken in de omgeving naar de daders en de politie vraagt getuigen zich te melden.