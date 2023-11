Gewonde bij steekpartij in Spuistraat

Bij een steekpartij in de Spuistraat is vanavond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Rond 22.45 uur werden meerdere ambulances, politiewagens en een mobiel medisch traumateam opgeroepen. Volgens omstanders ging het om een toerist die in zijn linkerarm was gestoken.

Er is een verdachte aangehouden, bevestigt een politiewoordvoerder. "Wat er precies is voorgevallen is iets dat we onderzoeken, waarbij informatie van burgers van harte welkom is."