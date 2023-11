Lichaam van Alan Lopes (21) werd met tientallen messteken gevonden in woning Vegastraat

Het lichaam van de 21-jarige Alan Lopes werd eind februari met tientallen messteken aangetroffen in een woning aan de Vegastraat Noord. Dat vertelt Nicole Hoogenboom, advocaat van de nabestaanden, aan AT5. Lopes woonde samen met zijn moeder en de rest van het gezin in de woning. Een dag na zijn dood werd de 25-jarige Begoleã F. aangehouden op het vliegveld in Lissabon. Hij was een bekende van de familie en woonde voor een korte periode bij hen in.

Het lichaam van de 21-jarige Alan Lopes werd eind februari in een woning aan de Vegastraat gevonden, volgens getuigen zou er eerder die avond een ruzie zijn geweest in de woning en politieagenten troffen een lichaam aan waarvan duidelijk was dat deze door een 'ernstig geweldsmisdrijf' om het leven was gekomen. Er zou sprake zijn geweest van een afslachting.

Stukken vlees

Een dag na de vondst van het lichaam werd de 25-jarige Begoleã F. aangehouden op het vliegveld in Lissabon. Volgens het OM is F. verantwoordelijk voor de dood van Lopes en verdenken hem van moord. Tijdens zijn arrestatie in Portugal deed de douane een merkwaardige ontdekking. Op zijn doorreis naar Belo Horizonte, Brazilië, werd in zijn bagage kleding met bloedsporen en een plastic pakket met stukken vlees gevonden. Waar Portugese media destijds meldden dat het om menselijke resten ging, liet de Amsterdamse politie weten dat de vondst niets met de zaak rond Lopes te maken had.

Zelfverdediging

Na de eerste pro forma zitting in juni liet advocaat Simon van der Woude weten niet te willen reageren op de zaak: "Dat is niet in het belang van mijn cliënt." Wel wees hij de rechtbank destijds op de mogelijkheid dat de verdachte uit noodweer handelde. "Toen hij na zijn arrestatie in Nederland aankwam had hij een wond aan zijn hand. De verwonding zat aan de binnenkant en daarom lijkt het er op dat hij zich heeft willen verdedigen."

Toch staat er in een rapport opgesteld door een deskundige dat de verwonding aan de hand van de verdachte niet zou kunnen komen door zogeheten 'afweerletsel', wat dus niet zou wijzen op zelfverdediging. Van der Woude is kritisch op die conclusie en deed het verzoek de deskundige aanvullende vragen te willen stellen. De rechtbank ging daarmee akkoord.

De verdachte blijft langer vastzitten. In ieder geval tot de inhoudelijke behandeling op 25 januari 2024.