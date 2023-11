Pieten sporten met kinderen bij Only Friends: "Ik ga zo vragen of piet wil armpje drukken"

Sinterklaas en bijna 250 pieten kwamen zondag 19 november aan in de stad vanuit Spanje. Tijd om uit te rusten van de lange boottocht is er niet. De pieten moeten weer aan de bak en hun conditie trainen voor pakjesavond. Waar kan dat nou beter dan bij Only Friends; een sportclub voor jongeren en kinderen met een beperking.

Een aantal pieten is al aan het rekken en strekken voor het gaat beginnen. Kickboksen, dansen, fietsen en zaalvoetbal: ze gaan van alles doen bij de sportclub om fit en sterk te worden. "Je moet ontzettend fit zijn", bevestigt een piet: "Het is zwaar werk om al die cadeautjes te tillen en over het dak te lopen."

Tijdens de kickboksles is een jongetje enthousiast over het spontane bezoek. "Ik heb net met een piet geknokt. Daarna vond hij het een beetje eng, dus nu wil hij niet meer. Haha." Op de vraag of hij sterker is dan de piet zegt hij vastberaden: "Ja, dat weet ik zeker."

Quote "Zij doen het ook goed. Ze volgen al mijn danspasjes en doen mij na" Meisje tijdens dansles

Een andere sportieveling heeft tijdens de dansles nieuwe danspasjes aan de pieten geleerd. "Ze kwamen net naar mij toe en zeiden: je doet het echt goed. Maar zij doen het ook goed. Ze volgen al mijn pasjes goed op en doen mij na", vertelt ze. Oprichter Dennis Gebbink van Only Friends noemt het bezoek hartverwarmend. "Dat de sint en deze pieten zo gek zijn op onze club en kinderen is helemaal top. De pieten doen het geweldig. De kinderen houden ook van ze, dus hoe mooi is dat."

Maatschappelijke activiteiten De pieten zullen de komende tijd nog meer locaties in Amsterdam bezoeken. Zoals de noodopvang en verschillende ziekenhuizen. Bij Only Friends hebben de pieten veel plezier gehad met de kinderen: "Ik denk eerlijk gezegd dat ze later zelf kunnen solliciteren als piet, want ze hebben energie voor tien. Meer dan ik."