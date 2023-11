Groot Wassink: "Kritisch naar jezelf kijken maar Wilders zal mijn premier niet zijn"

Bij progressief Amsterdam in de gemeenteraad en het college van B&W overheerst vandaag nog steeds de schok en het ongeloof nadat de PVV gisteravond verreweg de grootste partij van Nederland is geworden.

"We weten allemaal dat de ongrondwettelijke teksten en het virulent racisme niet vreemd is aan deze club, dus daar maak ik me nog net zoveel zorgen over als gisteravond", zegt GroenLinks-leider en wethouder Rutger Groot Wassink.



Volgens hem betekent dat niet dat de bijna tien procent van de Amsterdamse kiezers die op de PVV hebben gestemd daarmee ook racistisch zijn: "Nee ik geloof helemaal niet dat dat zo per definitie is hoor. Maar mensen stemmen soms op iets zonder dat ze zich ten volle realiseren waar die partij altijd voor staat. Dus nee, ik geloof helemaal niet dat dat allemaal racisten zijn."