Amsterdamse cultuursector maakt zich zorgen: "Kabinet Wilders zou rampzalig zijn"

De directeuren van het Ketelhuis en De Balie maken zich zorgen over de toekomst van de cultuursector in de stad. In het partijprogramma van de PVV, de overduidelijke winnaar bij de verkiezingen, staat dat er geen enkele euro naar cultuurinstellingen zal gaan. "Je kan er op rekenen dat, als ze lang genoeg zitten, er flinke bezuinigingen gaan komen."

Cultuursector

In Het Ketelhuis, de kleine bioscoop in het Westerpark, is directeur Alex de Ronde niet geheel geschokt van de uitslag. "Wel van het feit dat er maar twee partijen waren die wilden investeren in kunst en cultuur. Alleen Groenlinks/PvdA en D66 hadden dat hun partijprogramma's staan."

Yoeri Albrecht, directeur van debatcentrum De Balie, sluit zich daarbij aan. "Het zegt wel iets dat we blijkbaar als cultuursector de mensen niet kunnen overtuigen over hoe belangrijk deze sector is voor de maatschappij." Toch moet De Ronde het nog allemaal zien gebeuren. "Het zou mij verbazen als Geert Wilders in het kabinet komt. Als dat gebeurt, zou het wel echt rampzalig zijn."