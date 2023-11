Gemeente Amstelveen redt Cobra Museum van faillissement

"Het college van B&W en het Cobra Museum zijn na een pittig proces met intensieve gesprekken overeengekomen een doorstart van het museum mogelijk te maken, maar wel met heldere randvoorwaarden", staat in het bericht. Het museum krijgt een jaar de tijd om zich te bewijzen.

Directie treed af

Dit betekent dat de deuren van het Cobra openblijven en het personeel niet op straat komt te staan. Het college eist een verandering in de organisatie om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Op korte termijn betekent dat dat het bestuur en de directie zullen aftreden en een interim-bestuur met Quote-miljonair Marius Touwen als voorzitter hun plaats in neemt. Ook huidig directeur Stefan van Raay zal dus aftreden.

De gemeente Amstelveen houdt een vinger in de pap bij het kiezen van een nieuwe directie en raad van toezicht. Door het Amstelveense gemeentebestuur is de afgelopen tijd flink gediscussieerd over het voortbestaan van het museum. Het museum maakt al jaren verlies en De gemeente schrok zich eerder dit jaar een hoedje toen het museum een verlies van 700.000 euro over 2023 voorspelde en het college van Burgemeester en Wethouders stelde voor om de jaarlijkse subsidie van 1,2 miljoen euro aan het Cobra stop te zetten.

Reddingsplan

Quote-miljonair en kunstliefhebber Marius Touwen opperde toen om geld te lenen aan het museum, maar de gemeente zag de schuldenlast daarmee alleen maar toenemen. Uiteindelijk wist Touwen cultuurwethouder Herbert Raat te overtuigen om hem en het museum een kans te geven.

Op het reddingsplan dat Touwen vorige week aan de gemeenteraad presenteerde werd niet enthousiast gereageerd, maar het college geeft nu aan toch vertrouwen te hebben in een verbeterslag, omdat Touwen en vastgoedbeheerder Zadelhoff financieel garant zullen staan.