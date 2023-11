Vier jaar cel voor man (23) die telefoonwinkel overviel en daarna straatroof pleegde

Een 23-jarige man heeft een celstraf van vier jaar gekregen voor een overval in een telefoonwinkel in het winkelcentrum Gelderlandplein en een straatroof vlak daarna. Het gebeurde toen de proeftijd van een eerdere straf die de man had gekregen nog liep.

De man liep op een avond in augustus samen met een andere verdachte de telefoonwinkel binnen. Ze bedreigden het winkelpersoneel met een hamer en eisten daarbij - zonder succes - toegang tot de geldkluis van het filiaal.

De twee renden daarna de winkel uit, maar bedachten zich kwamen even later weer terug. Ze probeerden de personeelsruimte binnen te dringen, waar het winkelpersoneel zich op dat moment verschuilde. Eén van de overvallers sloeg daarbij met zijn hamer een gat in de deur. Bij het verlaten van de winkel namen ze telefoonaccessoires, zoals hoesjes, mee.

Straatroof

De straatroof gebeurde ongeveer een uur na de overval. In de toegangshal van een appartementencomplex aan het Valkhof, dat in de buurt van het winkelcentrum ligt, sloten de man en de jongen daar een vrouw in. Ze bedreigden haar met de hamer en dwongen haar onder meer haar portemonnee, telefoon en sleutels af te geven. Ook haar boodschappentas namen ze mee, die werd even later in de buurt van het flatgebouw tussen de struiken gevonden.

De veroordeelde man bekende dat hij betrokken was bij de overval en de beroving, maar zei ook dat hij niet degene was die het personeel van de winkel bedreigde en dat hij niet degene was die bij de beroving iets gestolen heeft.

Impact

Volgens de rechter is op camerabeelden van de overval te zien is dat de man juist wel degene was die het personeel bedreigde. De vraag wie wat gedaan heeft, is bovendien niet belangrijk, schrijft de rechter: "De rollen van verdachte en zijn medeverdachte zijn inwisselbaar."

Een medewerker van de telefoonwinkel verklaarde dat ze zich nog altijd onveilig voelt op straat, zeker als er iemand achter haar loopt. Daarnaast is ze nog altijd bang dat de overvallers nog een keer de winkel inlopen en haar iets aan willen doen. Een voorbeeld van de impact die dit soort misdrijven kunnen hebben, benadrukt de rechter bij het opleggen van zijn straf.

Omdat de man al vaker is veroordeeld en op het moment van de overval nog in zijn proeftijd liep, is zijn straf nog iets hoger dan anders het geval was geweest. De andere verdachte waarover in het vonnis gesproken wordt is waarschijnlijk de toen 14-jarige jongen die net als hem kort na de overval werd opgepakt. Of hij ook straf heeft gekregen is onbekend.