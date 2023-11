Wat gaat er allemaal vooraf aan het grootste lichtfeest van de stad?

De koude wintermaanden staan weer voor de deur en daarmee ook het Amsterdam Light Festival. Ruim anderhalve maand zijn er door heel het centrum bijzondere lichtwerken te zien van verschillende kunstenaars. Maar wat zit er nou achter zo'n grote productie? En welke hobbels moeten nog genomen worden? Onze cultuurverslaggever Nadine van Ginkel neemt alvast een kijkje achter de schermen, samen met projectmanager Joanne de Roest.

AT5/ Luuk Koenen

Obstakel 1: kadewerkzaamheden "Ik heb wel stress. Het festival start bijna en er moet nog veel gebeuren," vertelt Joanne. Tijdens het proefrondje met AT5 komen we al snel achter waar die stress tijdens de voorbereidingen vandaan komt. Voor de eerste brug komen we al stil te liggen. "Nou, waar loop je tegenaan? Tegen overal werkzaamheden aan kades en aan de bruggen," legt Joanne uit. Het eerste kunstwerk waar we langs varen, is van Johan Vos: "Deze is bijna klaar om te schitteren; er moet alleen nog zijverlichting worden geïnstalleerd.

AT5

Obstakel 2: nieuwe route In een werkgebied tegenover het Scheepvaartmuseum worden alle kunstwerken zelfstandig opgebouwd. 'Het team is 18 maanden bezig geweest met de voorbereidingen voor een editie. Het is een enorme samenwerking tussen verschillende partijen,' aldus Roest. Het grootste hoofdpijndossier voor de projectmanager is dat het festival dit jaar een nieuwe route heeft. 'Hoe gaan de boten zich gedragen? Hoe kunnen we voorkomen dat het te druk wordt op het water en dat bewoners er last van zullen hebben?' aldus de projectmanager. De 'nieuwe' route vervalt trouwens in 'oude' patronen: de route loopt dit jaar weer als vanouds via de Herengracht.

Obstakel 3: openbare ruimte voor iedereen Een ander heikel punt is dat het festival plaatsvindt in de openbare ruimte, waardoor veel bedrijven het evenement gebruiken om geld te verdienen. "Het is alsof je jezelf uitnodigt op een feestje, maar weigert entree te betalen," legt Roest uit aan AT5. Om te voorkomen dat het evenement een zuipfestijn wordt, heeft de organisatie "maatregelen op site geplaatst en is zijn we in gesprek met rederijen."

Dit jaar zijn er 24 kunstwerken te zien, waarvan er twintig langs de waterroute staan. Het festival gaat officieel donderdag 30 november van start en de kunst zal tot 21 januari te bewonderen zijn. Het is dit jaar de twaalfde editie van het Amsterdam Light Festival en staat in het teken van AI en technologie.