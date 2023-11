Amsterdamse American footballer Harald Hasselbach overleden: "Hij was een idool"

Born in Amsterdam, maar een grote bekende in de stad was hij niet: American football-speler Harald Hasselbach. De Amsterdammer wist in Amerika twee keer achter elkaar de felbegeerde Super Bowl te winnen en werd een inspiratiebron voor de sport in Amsterdam. Hij overleed deze week op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Hubert Bedford, commentator en analist bij ESPN over de National Football League (NFL), weet toch nog ergens troost uit te halen bij het overlijden van Hasselbach. "Hij heeft hier in Nederland en zeker in Amsterdam een grote rol gespeeld in de sport. In die zin zal hij nooit vergeten worden."

Van Amsterdam tot 'World Champion'

Hasselbach werd geboren in Amsterdam, maar trok al op jonge leeftijd met zijn vader - die landbouwkundig ingenieur was - de wereld over. Uiteindelijk streken ze neer in Canada waar de toen nog jonge Hasselbach in contact kwam met de sport. Het talent van de 1.97 meter lange defensive end, een van de meest fysieke posities in het football, bleef niet onopgemerkt.

Hij wist een beurs te bemachtigen bij de universiteit van Washington - in de noordelijke staat, niet de hoofdstad - en tekende na zijn universiteitscarrière bij de Canadese Calgary Stampeders, in de Canadian Football League. Met dat team won hij de nationale prijs, waarna hij werd opgepikt door de Denver Broncos in de Amerikaanse, en grotere, NFL.