Hato: "We trainen met energie en lef, dat zie je terug tijdens wedstrijden"

Volgens hem traint Ajax nu weer met energie en lef. "Veel durf. Als je dat doet op de trainingen, dan doe je dat ook tijdens de wedstrijden. Je ziet dat vandaag het balbezit heel goed heeft uitgepakt. Hoe we hebben gespeeld. Veel kansen gecreëerd, veel goals gemaakt."

Het werd uiteindelijk 0-5. Donderdag speelt Ajax uit tegen Marseille, volgens trainer John van 't Schip zal er dan een 'hele andere beleving zijn'. "Dus dan is het ook weer dat je elkaar nog harder nodig hebt. Dat moet blijken donderdag, in hoeverre we daar weer een stap in kunnen maken."