Inwoner Weesp voor 1,5 miljoen opgelicht: Afrikaans bedrijf moet adres fraudeur doorgeven

Een crypto-bedrijf dat gevestigd is op de Afrikaanse Seychellen is deze maand door de voorzieningenrechter verplicht om de adresgegevens van een nu nog anonieme klant aan een inwoner van Weesp door te geven. De Weesper is het slachtoffer van oplichting en maakte 1,5 miljoen euro over.

De inwoner van Weesp had eigen geld, geld van zijn vader en geld van diens bv overgemaakt naar een buitenlandse partij die zei als tussenpersoon op te treden voor een ander bedrijf en te kunnen helpen met het zogeheten staking. Dat is het tijdelijk vastzetten van cryptovaluta in een blockchain, tegen vergoeding van een vaak relatief hoge rente.

FIOD

In oktober 2022 kwam de Weesper tot de conclusie dat hij het slachtoffer was van oplichting. Hij stapte naar de FIOD, die vaststelde dat de criminele organisatie de van de Weesper gestolen cryptovaluta uiteindelijk terecht heeft laten komen in een wallet bij het op De Seychellen gevestigde Huobi Global en dat die wallet 'vaker betrokken is geweest bij crypto investering scams'.

In de algemene voorwaarden van Huobi Global staat dat het bedrijf bij het vermoeden van fraude een wallet kan bevriezen en de adresgegevens door kan geven. De Weesper vroeg het Afrikaanse bedrijf dat te doen, maar het bedrijf weigerde dat. De inwoner van Weesp spande daarom een kort geding aan. Dat diende in september van dit jaar. Huobi Global was niet aanwezig en had ook geen verweer.

500.000 euro

Volgens de voorzieningenrechter is de vordering van de Weesper niet onrechtmatig. Het feit heeft zich ook in Nederland voorgedaan. Huobi Global moest binnen 24 uur na ontvangst van het vonnis en de Engelse vertaling daarvan de volledige voornamen, achternaam, het adres, de postcode en de woonplaats van de persoon of entiteit die het wallet-adres op zijn of haar naam heeft staan doorgeven. Als het Afrikaanse bedrijf dat niet doet, levert dat een dwangsom van 500.000 euro per dag op. Die dwangsom stijgt dan dagelijks met 100.000 euro tot een maximum van twee miljoen.

De voorzieningenrechter oordeelde deze zomer al dat het bedrijf de wallet moest bevriezen, zodat er geen transacties met het geld van de Weesper gedaan kunnen worden. In het vonnis van deze maand staat dat die bevriezing van kracht moet blijven.