Vier moskeeën scherpen beveiliging aan vanwege verkiezingszege Wilders

De PVV behaalde afgelopen woensdag een monsterzege met 37 zetels in de Tweede Kamer. In het partijprogramma staat dat de PVV alle islamitische instellingen, zoals scholen en moskeeën, wil sluiten. Ook wil Wilders een verbod op de Koran.

In een bericht op Instagram zegt Milli Görüs, waar in totaal zo'n veertig Nederlandse moskeeën onderdeel van zijn, zich 'zorgen te maken omdat er een extreem rechtse groepering met deze zege aangemoedigd oftewel zich erkend voelen voor voor hun extreem racistische gedachtegoed'. Om deze reden heeft de koepelorganisatie besloten de beveiliging van haar gebedshuizen op te schroeven.

In Amsterdam gaat dit om vier moskeeën: de Westermoskee en de Mevlana moskee in West, de Cafer-i en de Selimiye moskee in Zuidoost en de Sadik moskee in Nieuw-West.