Pieter van Oord vanaf juni nieuwe CEO Schiphol

Schiphol heeft een nieuwe bestuursvoorzitter gevonden: ondernemer Pieter van Oord. Hij volgt Ruud Sondag op die tijdelijk leidinggeeft aan de luchthaven. Momenteel is van Oord nog topman bij zijn maritieme bedrijf Van Oord, gespecialiseerd in baggerklussen en het aanleggen van kabels voor windparken op zee.

Van Oord treedt naar verwachting op 1 juni 2024 in dienst als nieuwe CEO en volgt daarmee Ruud Sondag op, die aanblijft tot 1 maart. In de tussenliggende maanden is Robert Carsouw de interim-CEO van de luchthaven.

Van Oord verlaat met zijn nieuwe aanstelling zijn Koninklijke Van Oord, een internationaal bedrijf dat zich specialiseert in baggeren, olie, gas en offshore windenergie. Daarnaast is Van Oord lid van de raad van toezicht van het Nationale Park De Hoge Veluwe en president-commissaris bij Stadion Feijenoord.

Volgens Schiphol bevindt baggerbedrijf Van Oord zich 'in de voorhoede van bedrijven die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie'. "Voor Pieter is duurzaamheid een essentieel onderwerp. Dat sluit aan bij de ambities van Schiphol om versneld te verduurzamen en de belasting voor de omgeving en het klimaat te verminderen", aldus Jaap Winter, president-commissaris van Royal Schiphol Group.

Deze maand werd bekend dat de veelbesproken krimpplannen van de luchthaven door minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zijn opgeschort, tot grote teleurstelling van Schiphol zelf.