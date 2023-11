Groot deel bagagesjouwers Schiphol vertrekt, veiligheid in gevaar

Bagagesjouwers van Swissport zien veel collega's vertrekken en het aantal onveilige situaties neemt toe: er is nog maar weinig verbeterd aan de arbeidsomstandigheden bij bagageafhandelingsbedrijven op Schiphol. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS voerde met bagagesjouwers.

Bagagesjouwers aan het werk bij een KLM-toestel op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

In een interne memo van Swissport, in handen van de NOS, staat dat zich in oktober een veiligheidsincident heeft voorgedaan. Een vliegtuig werd te zwaar beladen waarna de betrokken teamleider werd geschorst. Ook vakbond FNV ziet een toename van onveilige situaties.

Quote "De piloot had het op tijd door, anders hadden we het toestel in stukken van de baan kunnen halen" Voormalig leidinggevende Swissport

De NOS sprak met Erik (42)*, die tot voor kort een leiderschapsfunctie had binnen Swissport. "Het had verkeerd kunnen aflopen. Er stond een nul te weinig op het formulier. De piloot had het op tijd door, anders hadden we het toestel in stukken van de baan kunnen halen."

De bagageafhandelaren ontkennen dat een te hoge werkdruk leidt tot onveilige situaties. Voor Erik is het duidelijk dat het incident het gevolg is van de werkdruk. "Deze collega had al te maken met geïrriteerde passagiers en bemanning van een vlucht. Met vertraging en amper pauze komt hij bij de andere vlucht aan." Impact van werkdruk op de veiligheid Ook FNV-bestuurder Jaap de Bie ziet een verband tussen de werkdruk en veiligheidsincidenten bij de afhandelingsbedrijven, vertelt hij aan de NOS: "Onder die enorme werkdruk zijn er steeds meer incidenten en kleine ongelukjes met materieel en personen. Denk aan kleine botsingen met dolly's, maar ook kleine incidenten met lichamelijke schade of incidenten aan de vliegtuigen zelf." Hij is blij dat de bagagesjouwers vanaf januari 19 procent meer loon krijgen, maar maakt zich zorgen over de arbeidsomstandigheden en het personeelstekort. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft geen aanwijzingen ontvangen van veiligheidsincidenten op de luchthaven. Geen melding Bagageafhandelaar Swissport gaat niet in op het incident met de zware lading. Het is daarom niet duidelijk waarom het bedrijf geen melding heeft gedaan bij de ILT. Het bedrijf ontkent dat de werkdruk tot onveilige situaties leidt. "Het naleven van de procedures gaat altijd boven snelheid." De teamleider werd geschorst, kreeg een laatste waarschuwing en zijn eindejaarsbonus werd ingetrokken. Ook moest hij een training volgen voor hij weer aan de slag mocht. Volgens meerdere medewerkers werd dat laatste uiteindelijk ingetrokken vanwege het personeelstekort. Jaap de Bie zet vraagtekens bij de aanpak van de werkgever: "De cultuur moet juist gericht zijn op het bespreekbaar maken van fouten in plaats van het afstraffen."

Quote "Geen pauzes, karren die niet klaarstonden, te weinig mensen. Veel mensen vertrekken of krijgen een burn-out" Voormalig leidinggevende bij Swissport

Uit een overzicht dat de NOS in handen heeft blijkt dat er in 2023 bij bagageafhandelaar Swissport veertien voormannen zijn vertrokken op een totaal van 37. Zij leiden op het vliegtuigplatform de teams bij het in- en uitladen van vliegtuigen. Jordy (32) stapte bijvoorbeeld over naar KLM uit zijn onvrede over Swissport: "Geen pauzes, karren die niet klaarstonden, te weinig mensen. Veel mensen vertrekken of krijgen een burn-out." Gigantisch onderbezet Swissport laat in een reactie weten dat 'het vrij normaal is dat mensen stoppen na het hoogseizoen.' "We verschaften deze zomer aan meer mensen werk dan in voorgaande jaren. Onze medewerkers zijn altijd getraind en gekwalificeerd." Maar de FNV vindt dit verloop wel degelijk zorgelijk. "Die voormannen gaan over de kwaliteit en veiligheid. Met veertien voormannen minder ben je gewoon gigantisch onderbezet. Ze komen oren en ogen tekort en dan zit een ongeluk in een klein hoekje." De vakbond wil een minimale bezetting bij bagageafhandelaren. Schiphol onderzoekt deze maatregel momenteel. Hulp van tilrobots Het inmiddels demissionair kabinet besloot eerder al dat het aantal bagageafhandelaren op Schiphol in 2025 gehalveerd moet worden van zes naar drie afhandelingsbedrijven op Schiphol overblijven. Alle bagageafhandelaars kregen vanwege de slechte arbeidsomstandigheden vanaf september al een maandelijkse boete opgelegd. Bagagesjouwers krijgen nu ook hulp van mechanische tilhulpen, maar klagen dat er nog maar weinig beschikbaar zijn en deze niet eerlijk worden verdeeld.

*De achtenamen van de bagagesjouwers zijn bekend bij de NOS. Lees hier de verantwoording van de NOS.