Honderd migranten en statushouders aan het werk na banenmarkten in Almere

RPO

De banenmarkten in Almere hebben dit jaar honderd anderstaligen aan werk geholpen. Wethouder Froukje de Jonge spreekt van 'een prachtig resultaat voor iedereen'.

De gemeente organiseerde vijf banenmarkten, die in totaal door 700 anderstaligen zijn bezocht. Het ging bijvoorbeeld om gezinsmigranten en statushouders, maar ook Oekraïners die door de oorlog in eigen land zijn gevlucht en tijdelijk in Almere worden opgevangen.

Mond-tot-mond reclame

Verschillende bedrijven en organisaties doen mee aan de banenmarkten, zoals uitzendbureau Djops, Herenbos, Amazing Oriëntal, Automotive Care en de gemeente Almere zelf.

De banenmarkten voor anderstaligen in Almere zijn in het leven geroepen na een voorstel van DENK. En het is de bedoeling dat Almere er ook volgend jaar mee doorgaat, zegt coördinator Linda Leeuwin van de gemeente Almere.

"We zijn constant bezig om de banenmarkt te verbeteren. Bijvoorbeeld door meer mensen actief uit te nodigen. Daarnaast zien we dat mensen elkaar vertellen over de banenmarkt waardoor de bekendheid toeneemt."

Amsterdam en Emmen

Het Almeerse initiatief is een voorbeeld voor andere gemeenten. "Samen denken we over hoe het nog beter kan en hoe we nog meer mensen kunnen helpen. We willen het ook regionaal uitrollen. Gemeenten als Amsterdam en Emmen zijn al op werkbezoek geweest om te kijken hoe wij het doen."