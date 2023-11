Raad van State geeft gemeente gelijk in strijd tegen toeristenwinkels

Het plan van de gemeente om meer winkeldiversiteit in het centrum te creëren mag van de Raad van State zo goed als volledig blijven staan. Een aantal ondernemers tekende beroep aan tegen het bestemmingsplan, maar alleen de speelhalondernemers mogen blijven. De rest van het plan van de gemeente is goed zoals deze was opgetekend.

Eind 2021 zette de gemeente de volgende stap in de strijd tegen de zogenoemde monocultuur. Van 165 panden in de binnenstad werden de toeristische functies verwijderd. In de panden moesten een andere invulling komen die meer gericht zou zijn op een breder publiek.

Eerder deed de gemeente al nieuwe toeristenwinkels in de postcode 1012 en ruim veertig omliggende straten in de ban, maar mochten bestaande zaken nog blijven bestaan. Met de nieuwe regels moest volgens toenmalige wethouder Economische Zaken Victor Everhardt de binnenstad weer meer voor de Amsterdammers worden.

Belangenafweging

Vier ondernemers en vastgoedbeleggers gingen tegen de verwijdering van de toeristische functie in. Het ging om ondernemers en verhuurders met speelhallen, souvenir-, eetwinkels en andere zaken. Het mislopen van huurinkomsten, het niet zijn van een toeristenwinkel en een oneerlijke belangenafwegingen waren volgens de partijen redenen tegen de verwijdering.

De gemeente krijgt van de Raad van State voor zo goed als bijna alle zaken gelijk. Dat het mislopen van huurinkomsten omdat het verhuren van de panden moeilijker is en dat de gemeente niet goed genoeg heeft geluisterd naar de belangen van vastgoedbeleggers staat volgens de Raad niet in evenwicht met wat de gemeente probeert te bereiken.

Ook dat de souvenirwinkel die stelt niet alleen voor toeristen te zijn, gaat de Raad niet in mee. Volgens de Raad waren de producten die werden, die volgens de ondernemer niet alleen voor toeristen waren, vooral voor het toeristisch publiek. Ook al waren het geen streek- of stadssymbolen, de verkoop van spullen met een bekende naam (zoals Pokémon of superhelden) wordt door de Raad niet gezien als niet toeristisch.

Speelhallen mogen blijven

De ondernemers van twee speelhallen op de Wallen waren het niet eens met het besluit dat een speelhal niet meer mocht. Volgens de ondernemers heeft de gemeente onterecht de functie als 'niet kansrijk' voor de buurt beoordeeld en de Raad van State was het daar mee eens. Volgens de Raad kon de gemeente niet genoeg onderbouwen waarom de panden werden meegenomen in het besluit. De speelhallen mogen daarom blijven.