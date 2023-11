Meisje van 12 jaar uit Slotermeer sinds dinsdagavond vermist

De 12-jarige Rahwa vertrok gisteren in haar eentje rond 19.00 uur uit haar huis in Slotermeer. Sindsdien heeft niemand haar meer gezien. De politie slaat nu alarm en zegt zich ernstig zorgen te maken.

Het is niet bekend waarom of in welke richting ze van huis vertrok. De politie is een zoekactie gestart en hoopt dat mensen die iets gezien hebben of weten waar Rahwa zou kunnen zijn zich melden via 0800-6070.