Dief doet zich voor als chauffeur en steelt vrachtwagen vol peperdure iPhones

Een man heeft op slinkse wijze 1,7 miljoen euro aan splinternieuwe iPhones gestolen. Hij leidde in de nacht van 28 op 29 oktober een vrachtbedrijf op Schiphol om de tuin door zich voor te doen als vrachtwagenchaffeur. Zowel de verdachte als de iPhones zijn nog steeds spoorloos.

De verdachte die de spullen bij een vrachtbedrijf op Schiphol gestolen heeft - Marechaussee Schiphol

De man meldde zich met valse papieren, zorgde dat de vracht werd ingeladen en stal vervolgens een enorme lading aan iPhones. Dat vertelde een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee gisteravond in Opsporing Verzocht. Honderden iPhones De volgende dag meldde de echte chauffeur zich. Pas toen kwam het besef: de lading die gisteren werd opgehaald, is gestolen. Deze lading bestond uit honderden iPhones van het nieuwste en duurste type 15 Pro Max.

Ook de vrachtwagen waarmee de man de telefoons achterover heeft gedrukt, bleek gestolen. Het voertuig werd 29 oktober flink beschadigd teruggevonden in de omgeving van Lelystad. De sidebar was er geheel af, vermoedelijk doordat de vrachtwagen tegen een paaltje is aangereden. Op de beelden is te zien dat de man niet veel ervaring heeft als vrachtwagenchauffeur. Tekst gaat verder onder de foto.

De vrachtwagen zonder sidebar - Marechaussee Schiphol

De gebruikte vrachtwagen is wit en herkenbaar aan een afbeelding van een bloem. De chauffeur van de vrachtwagen droeg een geel hesje met daaronder een zwart vest en een zwarte broek. Hij is wat ouder, heeft een witte huidskleur en een ingevallen gezicht. De marechaussee wil meer te weten komen over de verdachte, die net als de spullen nog steeds spoorloos is. "Het kan zijn dat hij niet alles zelf heeft bedacht en in gang heeft gezet", zegt de woordvoerder. Bekijk hieronder het hele fragment van Opsporing Verzocht (tekst gaat verder onder de video):

Dit is niet de eerste keer dat er grote ladingen aan iPhones zijn gestolen op Schiphol. Er waren in december 2020 twee massa-iPhone-diefstallen. De totale buit had een waarde van 22 miljoen euro. Deze diefstallen bleven niet ongestraft. Vijf verdachten werden veroordeeld met celstraffen van tien maanden tot tweeënhalf jaar.