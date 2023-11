Man en vrouw gewond bij steekpartij in woning Diemen

Twee gewonden bij een steekpartij in een woning op de Rode Kruislaan in Diemen vanmiddag. "Daarbij raakte een man en een vrouw gewond", vertelt een woordvoerder van de politie aan AT5. Een 21-jarige man is als verdachte aangehouden. Zowel de man als de vrouw zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.