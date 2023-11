Verdachte die man in scootmobiel met kettingslot slaat geeft zichzelf aan

De man die ervan wordt verdacht in februari een weerloze man in een scootmobiel met een kettingslot heeft geslagen zit vast. Hij heeft zich gemeld op een politiebureau. Eerder deelde de politie beelden van de mishandeling op sociale media.

Op 27 februari krijgt de man het op straat aan de stok met de man in de scootmobiel. De man in de scootmobiel wordt uitgescholden en bedreigd. Op een gegeven moment slaat hij met een kettingslot op het slachtoffer in.

Op de beelden die de politie deelt, is te zien dat de man zijn arm ver naar achter haalt om vervolgens keihard uit te halen met het kettingslot. Het hoofd van het slachtoffer wordt een paar keer geraakt.

Op 1 april komen de twee elkaar weer tegen op straat. Het slachtoffer in de scootmobiel krijgt dan te maken met een scheldpartij en bedreigingen. Dit keer blijft de verdachte man wel van het slachtoffer af.