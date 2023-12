Maren en Doortje verkopen echte Amsterdamse kerstballen: "Nooit verwacht, maar heel leuk"

Noem het een gat in de markt, waar twee creatievelingen tegelijk zijn ingesprongen: Amsterdamse kerstballen. Maren uit de Jordaan verwerkt stukjes Westertoren in haar versieringen, en Doortje uit de Pijp verkoopt symbolen van de hedendaagse yup voor in de boom. "Als je mij ooit had gezegd dat ik later een goedlopend kerstballenbedrijf zou hebben, had ik je echt uitgelachen."

En dan ziet Maren in haar eigen buurtje de Westertoren in de steigers staan. Ze vraagt de gemeente of ze de stenen van de toren mag gebruiken. "En voor ik het wist had ik negen emmers met stukken Westertoren in huis."

In 2022 maakt Maren al de sprong van hobbyist naar professional. "Ik reageerde op een ideeënwedstrijd in Utrecht. Ze vroegen om ideeën hoe restmateriaal van de Dom het beste hergebruikt kon worden." In kerstballen natuurlijk, dacht Maren. Haar Utrechtse kerstballen werden een groot succes.

Eigenlijk is de webshop van Maren Elema een logische voortzetting van wat ze al jaren doet: eigenzinnige kerstversieringen maken. "Als ik op vakantie ben, neem ik souvenirs mee die ik dan in doorzichtige kerstballen stop." Die voorziet ze van een datum. "Als ik dan de boom optuig, is dat een jaarlijks reflectiemoment voor mij. Om herinneringen op te halen."

Ook Doortje Kruisheer gaat haar tweede jaar in als kerstballenverkoper. Maar zij richtte zich van meet af aan al op de Amsterdamse markt. "Het begon met de sattie", vertelt ze in haar appartement in de Pijp. Een sattie is yuppenjargon voor een bekend seksspeeltje. Vorig jaar verkochten Doortje en haar vriend een sattie-kerstbal. "Dat was toen een culthit, we kregen ook video's van meiden die dat uitpakte en dan aan de familie moesten uitleggen wat het was!"

Het succes smaakte naar meer. "Ik heb zelf een styling-achtergrond en mijn vriend heeft bedrijfskunde gestudeerd. Dus hierin komt het mooi samen." Niet dat Doortje óóit had verwacht fulltime met kerstspullen bezig te zijn: haar webshop draait overuren. "We zijn nu al bezig met de collectie van volgend jaar. Maar als je mij een paar jaar geleden had gezegd: straks heb je met je vriend een goed lopend kerstballenbedrijf, dan had ik je echt uitgelachen. Maar het is echt heel leuk."