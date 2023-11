Speeltuin in Noord maanden na storm Poly nog steeds een ravage: "Zit geen schot in"

Amsterdam is inmiddels een hittegolf, heftige regenval en natte sneeuw verder, maar de schade van storm Poly van afgelopen juli is nog steeds niet helemaal opgeruimd. Een speeltuintje aan het Neptunisplein in Noord is nog steeds een ravage.

Een van de omwonenden noemt het 'heel triest'. "We snappen niet waarom het opruimen zo lang duurt, want we hebben al meerdere meldingen gedaan over de tegels bijvoorbeeld. Tot een paar dagen geleden lagen die er nog, het was gewoon niet veilig."

"Opruimen en het goed begaanbaar maken van dit plein blijft toch nog even achter", zegt een ander. "En er zit niet echt veel schot in."

De gemeente liet in eerste instantie aan AT5 weten achter te lopen met het verwijderen van de laatste boomstompen en voegde daar later aan toe dat het ook nog de bedoeling is om het pleintje te vernieuwen. In oktober volgend jaar moet het nieuwe pleintje gereed zijn.