Ajax verliest van Olympique Marseille en is uitgeschakeld in Europa League

Ajax is in de Europa League uitgeschakeld. In Frankrijk verloor het met 4-3 van Olympique Marseille. De Amsterdammers kwamen drie keer terug van een achterstand, maar in de blessuretijd maakte Marseille-spits Pierre-Emerick Aubameyang de winnende penalty.

Al vroeg in de wedstrijd kwam Ajax op een 1-0 achterstand door een benutte penalty van Aubameyang. Nog geen twee minuten later kwam de Amsterdammers terug. Na een mooie combinatie tussen Brian Brobbey en Steven Berghuis tikte Brobbey de gelijkmaker binnen. Toch moest Ajax weer in de achtervolging, want vanuit een corner kopte Chancel Mbemba binnen in de 25e minuut. Vijf minuten later was het weer Brobbey die de 2-2 maakte. Dat was ook de ruststand in Marseille.

In de tweede helft kwam Ajax snel op achterstand. Met een geweldige omhaal schoot Aubameyang de thuisploeg op voorsprong. Na een vreselijk onbesuisde tackle kreeg Steven Berghuis in de 62e minuut een directe rode kaart kreeg. Daarna speelde Ajax een moeizame wedstrijd. Goalgetter Akpom

Uit het niets kwam Ajax op gelijke hoogte. Op aangeven van Kristian Hlynsson kopte invaller Chuba Akpom de 3-3 tegen de touwen. In de slotfase van de wedstrijd was Brobbey nog dicht bij de winnende, maar hij kwam net te kort om binnen te tikken. In de blessuretijd veroorzaakte Ajax-keeper Ramaj een penalty. Het was Aubameyang die wist te scoren en zo zijn derde van de avond maakte. Hiermee verloor Ajax met 4-3 de wedstrijd en is het uitgeschakeld in de Europa League. Ajax moet nu over twee weken winnen van AEK Athene wil het na de winterstop uitkomen in de Conference League. Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Rensch, Hato, Sosa (Martha/77); Tahirović, Taylor (Akpom/77), Berghuis; Forbs (Hlynsson/46), Brobbey, Bergwijn.