Cafébezoekers in Noord zien Ajax uitgeschakeld worden: "We zijn genaaid"

Het spel was goed, maar de uitkomst teleurstellend. Dat vonden bezoekers van Café La Rosa op het Buikslotermeerplein in Noord van de wedstrijd Marseille - Ajax.

De wedstrijd eindigde na een penalty in blessuretijd in 4-3. "We zijn genaaid", zegt een cafébezoeker. "We zijn echt genaaid. We hadden moeten winnen. Ze speelden toch goed die jongens? Dan wordt het op het laatste moment door een scheidsrechter om zeep geholpen."

Een ander vindt het 'waardeloos'. "Ze deden het wel goed. Maar twee penalty's verliezen, dat is vervelend."