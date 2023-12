Bas Heijne: "Regering met Wilders vanuit Amsterdam tegenwerken is onvolwassen"

Na de verkiezingswinst van de PVV van vorige week, gaan in Amsterdam stemmen op om een toekomstige regering met Wilders te boycotten, of op zijn minst tegen te werken. Filosoof Bas Heijne, auteur van de essays 'Over Nationalisme' en 'Onbehagen', waarschuwt in Gesprek aan de Amstel voor het 'uitroepen van de republiek Amsterdam'. Dat is onvolwassen en het roept ook weer tegenwerking op, stelt Heijne

Bas Heijne - POA

Heijne waarschuwt in het vanavond op AT5 uitgezonden programma voor de gevolgen om 'de ander' - in dit geval bijvoorbeeld kiezers die PVV hebben gestemd - tegen je in het harnas te jagen. "Door verkeerde beelden te scheppen, kun je je bedrogen voelen. Bovendien moet de democratie niet ten onder gaan in strijd. Je moet als je het er niet mee eens bent, aan de bak gaan en staan waar je voor staat," meent hij. Beheerst

"De tegenstellingen en spanningen blijven, maar je moet je toch fatsoenlijk gedragen en beheerst blijven tegenover andere mensen." Het beschouwen van anderen als 'haatobject' is gevaarlijk. Heijne: "Ook op links gebeurt dat. Als je illusie hebt dat dit het helpt, bijvoorbeeld het cancellen van personen, dan ben je eigenlijk iemand aan het vernederen en komt het niet goed."

Volgens Heijne werkt het demoniseren van de ander averechts. "Dan geef je die ander geen ruimte meer. Je ontneemt ze van hun identiteit en bent olie op het vuur aan het gooien," zegt hij. Mensen komen volgens de filosoof tegenwoordig vaak in een 'bubbel' terecht waarin dezelfde meningen, invalshoeken en ideeën leven. Dat is een veilige haven, waar het individu zich thuis voelt onder gelijkgestemden. Door die loyaliteit laten mensen hun hoofd vergiftigen, waardoor ze in kampen gaan denken. Het is de kunst, aldus Heijne, om dat door te prikken en de anderen te blijven zien.

