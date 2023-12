Inkomensongelijkheid gegroeid, wethouder bezorgd: "Zorgen groter dan ooit"

Er was in 2021 relatief gezien minder armoede in de stad, maar dat kwam vooral door een sterke toename van het aantal huishoudens met een hoog inkomen. Dat staat in de zogeheten Armoedemonitor die de gemeente vandaag heeft verstuurd.

Ruim 73.400 Amsterdamse huishoudens hadden in 2021 een laag inkomen en weinig vermogen. Dat is 17 procent van alle huishoudens. Het percentage is daarmee heel licht gedaald, net als in de rest van Nederland. Het aantal huishoudens dat meer dan 300 procent van het sociaal minimum verdient, is tegelijkertijd 'sterk' gestegen en daarmee is de inkomensongelijkheid dus ook gegroeid.

Zuidoost

Uit de monitor blijkt ook dat de minimahuishoudens ongelijk over de stad verdeeld worden. Het percentage minimahuishoudens is het hoogst in Zuidoost. Bijna een kwart van de huishoudens in het stadsdeel behoort tot die groep. Daarna volgen Noord (21 procent) en Nieuw-West (20 procent).

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede) noemt het 'mooi nieuws' dat er iets minder Amsterdammers in 2021 een laag inkomen hadden. "Maar eigenlijk zijn de zorgen groter dan ooit. Want door de gestegen prijzen voor wonen en levensonderhoud, zeker in Amsterdam, hebben steeds meer mensen moeite om rond te komen, ook lage middeninkomens."