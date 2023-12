Kale & Kokkie én speciale gast Rotjoch: “Die individuele fouten bij Ajax moeten er echt uit”

Is Ajax genaaid? Nou ja, Kale & Kokkie vinden de penalty's die Marseille gisteren kreeg, in ieder geval 'heel makkelijk gegeven'. Met als super speciale gast hiphop-fenomeen Rotjoch bespreekt ons duo de uitschakeling in de Europa League, de spelers die Ajax nog nodig heeft én de komende wedstrijd tegen NEC. Kale: "Volgens Dick Advocaat worden we derde in de competitie, daar teken ik voor."