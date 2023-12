Wethouder Scholtes (ict) worstelt met sociale media zoals X: "Maar wat is het alternatief?"

Platformen waar je als gebruiker eenzijdige informatie krijgt door het algoritme zijn een bedreiging voor de democratie. Dat zegt ict- en digitale stad-wethouder Alexander Scholtes (D66) in AT5's Park Politiek. Zelf 'worstelt' hij met de vraag om X, voorheen bekend als Twitter, te verlaten. "Maar we willen ook op plekken zijn waar Amsterdammers zijn."

Gisteren presenteerde Scholtes de 'Agenda Digitale Stad 2023-2026'. Het is de tweede keer dat Amsterdam zo'n document presenteert. Voor Scholtes moet de digitale stad een menselijke stad zijn. De agenda gaat daarom vooral over de impact van digitalisering op het leven van Amsterdammers.

Algoritmes

Eén van de de zorgen die de wethouder heeft zijn de algoritmes van sociale mediabedrijven. "We hebben veel jongeren en jongvolwassenen die urenlang per dag online zijn, ook per apps. He risico is dat de informatie die ze daar krijgen heel eenzijdig is. Zo zijn de algoritmes ook geprogrammeerd. Overal waar je eenzijdige informatie krijgt en geen alternatieve informatie, is een bedreiging voor de democratie."

Scholtes is zelf nog actief op sociale media. "Op X doe ik niet zoveel meer. Ik heb wel overwogen ermee te stoppen. Dat is een persoonlijke worsteling. Als gemeente hebben we wel gezegd dat ambtenaren geen Tiktok meer mogen gebruiken, omdat dat platform uit China komt."

Hij vervolgt: "Ik ben geen fan van Elon Musk, dat mogen duidelijk zijn. Ik ben vooral actief op Instagram en LinkedIn."

Weg van X?

De burgemeester van Parijs besloot deze week afscheid te nemen van X. "Ik kan mij de afweging van de burgemeester van Parijs prima voorstellen, maar we moeten als gemeente ook daar zijn waar Amsterdammers zijn. Dat is nu eenmaal ook veel via die platformen", reageert Scholtes.

En: "Als gemeente zouden we zeker kunnen zeggen dat we X niet meer gebruiken, maar op dit moment volgen we een landelijke lijn. Het liefste zou je willen dat er alleen sociale mediaplatformen zijn waar geen bias en verslavende algoritmes in zitten."