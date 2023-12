Stemopkomst in Zuidoost het laagste: "Wat maakt mijn stem voor verschil?"

In Zuidoost is de stemopkomst het laagste van de stad, maar ongeveer de helft van de kiesgerechtigden heeft daar gestemd tijdens de verkiezingen. Nieuw-West komt op de een-na-laatste plek in de lijst van stadsdelen met het minste aantal stemmen. "Pas als ze iets doen voor de armen, zoals ik, ga ik stemmen."

Naast dat er een aantal voorbijgangers in Bijlmer Centrum antwoorden dat ze vinden dat je je stemrecht moet gebruiken als je het hebt, zijn er ook heel wat mensen die de moeite niet meer willen nemen. Ze zijn, zoals ze zelf aangeven, het vertrouwen in de politiek kwijt. "De essentiële problemen worden toch niet aangepakt", zegt er een. Een ander: "Pas als ze iets doen voor mensen die arm zijn, zoals ik, ga ik stemmen."

Die argumenten hoort Bert Bakker vaker. Hij onderzoekt het kiesgedrag van mensen aan de UvA. "Het is voor mensen, vooral in stadsdelen waar wat vaker problemen spelen, niet altijd duidelijk wat de politiek voor ze doet." Daarnaast maakt representatie volgens Bakker ook uit. "Bij de prominente politici is de afspiegeling niet helemaal zoals in die stadsdelen." Maar ook de interesse van mensen zelf kan het verschil maken of iemand wil stemmen. "Je moet nadenken op wie je stemt en je moet dat ook wíllen. Soms moet je zoiets ook van huis uit meekrijgen."

Volgens Bakker zou de politiek beter zichtbaar moeten zijn in de stadsdelen om de opkomst omhoog te krijgen. Ook zou er vooral moeten worden gefocust op jongeren. "We weten dat als mensen jong beginnen met stemmen, ze het meestal later ook nog doen."

Verbazing in De Aker

In de meeste wijken van de stad is GroenLinks/PvdA de grootste partij geworden, maar in een aantal ook niet. In Zuid werd op een paar plekken de VVD het grootste. In Nieuw-West is DENK de grote winnaar. In delen van Weesp, Oostzanerwerf en ook in Osdorp De Aker werd er het meeste op de PVV gestemd.

In De Aker zijn mensen vandaag vooral verbaasd. "Ik dacht dat de GroenLinks/PvdA wel bij De Aker zou passen", zegt er één. Toch zijn er ook een paar die het begrijpen. "Het lijkt bijna een schreeuw dat er iets moet veranderen", zegt iemand. "Het komt uit onvrede, denk ik."

Volgens Bakker zouden 'middenpartijen' zichzelf dan ook een vraag moeten stellen: "Hoe kan het dat wij daar nu minder aanspreken? De problemen in de samenleving zijn complex. Klopt ons verhaal nog wel? Het is te makkelijk om te zeggen dat de kiezer 'gek' is geworden."