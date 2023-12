Disco Dolly en Bloemenbar kondigen einde aan: "Tijd voor iets nieuws"

Disco Dolly en de Bloemenbar aan de Handboogstraat houden over een paar weken op te bestaan. Dat maken de eigenaren bekend op Instagram. In het geval van Disco Dolly wordt het 10-jarig bestaan van de nachtclub wordt nog gevierd, maar daarna is het definitief voorbij.

"Na ruim 10 jaar sluiten mijn buurvrouw en ik hand in hand onze deuren. Het is tijd voor iets nieuws", schrijft mede-eigenaar Pim Evers over Disco Dolly, die in 2013 het pand van Dansen bij Jansen overnam. "Ik wil alle lieve mensen die voor, achter of op de bar hebben gestaan bedanken uit het diepste van mijn hart."

Het 10-jarig bestaan is dus gelijk de definitieve afsluiter van de club. De eigenaren laten weten dat er een dag later in besloten kring afscheid genomen wordt van de plek.

Disco Dolly stond al die tijd pal naast de Bloemenbar, dat twee jaar eerder de deuren opende in 'Het Straatje', zoals de Handboogstraat ook wel genoemd wordt. "Maar de komende weken staan die deuren nog wagenwijd open, dus kom nog een biertje drinken, voordat het te laat is."