Ajax pakt met benauwde zege op NEC eerste uitoverwinning sinds mei

Het was weinig verheffend, maar Ajax heeft uit bij NEC opnieuw drie punten binnengesleept. Nadat Ajax vlak voor tijd op 2-0 kwamen, bleek de aansluitingstreffer van de thuisploeg te laat te komen om iets aan dat resultaat te veranderen. Voor de Amsterdammers is het de eerste uitoverwinning sinds mei.

Met een 4-3 nederlaag tegen Marseille in het achterhoofd ging Ajax op zoek naar die overwinning. Borna Sosa en Carlos Forbs, twee spelers die toen in de basis stonden, begonnen vandaag op de bank en werden vervangen door Ar'Jany Martha Kristian Hlynsson.

Josip Sutalo, net terug van een blessure, viel vlak na rust in. Op dat moment was er nog niet gescoord. Ajax had het grootste deel van eerste helft de bal en creëerde ook een aantal kansen, maar het was niet gevaarlijk genoeg om NEC op de knieën te krijgen. Ook de thuisploeg kreeg vroeg in de wedstrijd een paar keer de kans om op 1-0 te komen, maar had naarmate de rust dichterbij kwam steeds minder te vertellen.

Brobbey

Ajax kwam steeds beter in de wedstrijd en trok die lijn ook na rust door. Het leidde na een klein uur spelen tot de voorsprong voor Ajax. Brian Brobbey kreeg de bal met zijn rug naar het doel aangespeeld, draaide pijlsnel weg bij Bram Nuytinck en schoot vervolgens voor doel. Middenvelder Hlynsson tikte de bal over de lijn: 0-1.

Hoewel hij dus belangrijk was bij de openingsgoal, zou Brobbey vanmiddag niet scoren. De man die donderdag in Marseille nog goed was voor twee treffers, werd na 65 minuten gewisseld voor Chuba Akpom.

Slotoffensief NEC

De wedstrijd was op dat moment trouwens nog helemaal niet uitgespeeld. NEC, dat op dit moment vlak boven de degradatiezone bungelt, ging na de 0-1 op jacht naar de gelijkmaker. Dat leverde in de 62 een levensgrote kans op; Jorrel Hato kon de bal nog net op tijd van de lijn koppen.

NEC bleef op zoek naar de gelijkmaker. Twee aanvallende wissels van trainer Rogier Meijer zorgde ervoor dat de thuisploeg steeds meer initiatief nam. Grote kansen leverde het niet op, maar het zorgde er wel voor dat Ajax minder vaak in de buurt van het vijandelijke doel kwam.

Dat de gelijkmaker er uiteindelijk niet zou komen, kwam omdat de net ingevallen Carlos Forbs Ajax op 0-2 zette. Het doelpunt dat NEC via Elayis Tavsan (ook ingevallen) maakte, bleek te laat te komen om nog iets aan het resultaat te veranderen: 1-2