Man neergestoken in bus, politie houdt verdachte aan

#Steekpartij in #GVB buslijn 34 #Amsterdam noord. #Passagiers vluchtte in paniek naar Buschauffeur. Het steekincident vond om 17.05 uur plaats. Bushalte Mosplein/Kamperfoelieweg. Slachtoffer man met steekwonden handen per amb naar zkh. #politie hield 40min later een verdachte aan pic.twitter.com/w6FuFVw0bM