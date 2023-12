Bewoner P.C. Hooftstraat met geweld beroofd van horloge

Een bewoner van een portiekwoning aan de P.C. Hooftstraat is aan het einde van de middag beroofd van zijn luxe horloge. Dat gebeurde vlak voor de deur van het gebouw. Er is nog geen verdachte aangehouden.

De bewoner is een oudere man die volgens een politiewoordvoerder 'in de 80' is. Het slachtoffer zou door de dader zijn afgeleid, waarna zijn horloge met geweld werd afgepakt.

De verdachte vluchtte vervolgens in de richting van de Van Baerlestraat. De politie is nog naar hem op zoek.