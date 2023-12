Brian Brobbey hoopt met Ajax in top 3 te eindigen: "Gaan we alles aan doen"

Heel gemakkelijk ging het Ajax vanmiddag niet af, maar Brian Brobbey is achteraf nog best tevreden over wat hij en zijn ploeggenoten vanmiddag tegen NEC lieten zien. De spits heeft ook veel vertrouwen in de rest van het seizoen, waarin hij Ajax 'gewoon' in de top van de eredivisie ziet eindigen.

Onder interim-trainer John van 't Schip kruipt Ajax daar de laatste weken langzaam naartoe. De club stond in oktober nog laatste, maar sinds Van 't Schip het overnam van de ontslagen coach Maurice Steijn, won Ajax bijna alles in de eredivisie. Iets wat in de maanden daarvoor maar één keer gebeurde.

"Gevochten en gestreden"

Maar helemaal de oude is Ajax nog niet, waardoor ook vanmiddag puntverlies nog tot en met de slotfase in de lucht hing. "Maar voor het karakter is dat belangrijk", zegt Van 't Schip daarover. "Het is een jonge groep en ze hebben met elkaar gevochten en gestreden. Dan is het mooi als je de drie punten mee naar huis kan nemen."

Dat Ajax voor deze wedstrijd geen schoonheidsprijs zal krijgen, maakt spits Brobbey weinig uit. "Het maakt niet uit hoe we winnen, als we maar winnen. Of ik het een lelijke wedstrijd vond? Nee, bij vlagen hebben we goed voetbal gespeeld."

Top 5 of top 3?

Voorlopig is het doel van Van 't Schip nog altijd om bij de eerste vijf te eindigen. "Op dit moment is het gat met de eerste vier nog best groot, maar we willen de druk opvoeren. We willen ervoor zorgen dat we groeien als team. Misschien kunnen we dan nog één of twee plekken opschuiven. Maar voorlopig richten we ons op de vijfde plek."

Brian Brobbey durft die doelstelling aan te scherpen: "Waar dit gaat eindigen? Ik hoop in de top 3. En daar gaan we ook alles aan doen."