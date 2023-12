Gemeente versoepelt regels voor bijzondere bijstand: "Makkelijker beroep doen op hulp"

Amsterdammers met een kleine portemonnee kunnen, wanneer ze te maken krijgen met onvoorziene kosten, aankloppen bij de gemeente voor financiële hulp. Dat kan gaan om het betalen van de kosten van een advocaat, maar ook bijvoorbeeld een nieuw bed of een koelkast wanneer dat echt nodig is. Een voorwaarde voor de aanvraag is dat de kosten niet kunnen worden betaald van het eigen inkomen of eventueel spaargeld.

Om deze bijzondere bijstand aan te vragen, moet er nu eerst heel wat informatie worden doorgegeven. Volgens de gemeente een reden dat sommigen niet aankloppen voor hulp, terwijl dat wel zou kunnen. "Met een eenvoudiger aanvraagproces voor de bijzondere bijstand kunnen Amsterdammers die onverhoopt financieel in de knel raken makkelijker een beroep doen op onze hulp", aldus verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman.

Alleen maandelijkse inkomen

Dat proces wordt vergemakkelijkt doordat de gemeente straks landelijke toeslagen, belastingteruggaven en andere geldbronnen zoals het vakantiegeld buiten beschouwing laat. Amsterdammers die een aanvraag willen doen hoeven straks alleen hun maandelijkse inkomen door te geven. "Toeslagen en regelingen maken het vaak onnodig ingewikkeld voor mensen die het al moeilijk hebben."

Ook wordt de regeling verruimd, zodat meer mensen aanspraak maken op de financiële noodhulp. Amsterdammers die al in de schuldhulpverlening zitten of bij wie beslag wordt gelegd op hun salaris kunnen straks makkelijker bijzondere bijstand aan vragen. Ook voor huiseigenaren wordt dit makkelijker gemaakt, aangezien de grens van vermogen van een woning wordt verhoogd naar 235.000 euro. Daarnaast wordt de duur van de bijzondere bijstand verlengd van 6 naar 12 maanden en wordt ervoor gezorgd dat de gemeente makkelijker maatwerk kan toepassen op specifieke situaties.

De regels gelden vanaf 2024.