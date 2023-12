Zwaargewonde bij ongeluk op A10, bestuurder viel uit vrachtwagen op de weg

Een bestuurder van een vrachtwagen is vanmiddag uit zijn voertuig op de weg gevallen en is daarbij zwaargewond geraakt. Een deel van de A10, tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer, is door de politie afgesloten. Het slachtoffer is in levensbedreigende toestand naar het ziekenhuis gebracht.